İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video

27.08.2025 | 08:54

İsrail’de düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere katılan yüzbinlerce kişi, hükümetin Gazze politikalarını protesto ederek ateşkes ve esir takası anlaşmasına varma çağrısında bulundu.

İsrail, bir kez daha hükümet karşıtı protestolara sahne oldu. Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu'nun çağrısı üzerine sokaklara çıkan yüzbinlerce gösterici, hükümetin Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmamasına tepki gösterdi. Bazı yolları trafiğe kapatarak araç lastiklerini ateşe veren göstericiler, Kudüs'te başbakanlık binasına yürüyerek hükümete savaşı sona erdirme çağrısı yaptı. Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'nda düzenlenen gösteriye ise kitlesel katılım damga vurdu. Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu'ndan yapılan açıklamada, gösteriye 350 bini aşkın kişinin katıldığı belirtilerek, "Bu protesto hükümete net bir mesaj gönderdi. Hükümet, şu anda masada olan anlaşmayı imzalamalı. Tüm ulus, savaşın sona ermesini ve tüm rehine ve kayıpların geri dönmesini talep ediyor" ifadeleri kullanıldı.
