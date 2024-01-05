Video Dünya Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94'e yükseldi | Video
Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94'e yükseldi | Video

Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94'e yükseldi | Video

05.01.2024 | 12:40

Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 94'e yükselirken, 542 kişi yaralandı. Kendisinden haber alınamayan 222 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Japonya, Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu ağırlaştı. Ishikawa'nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde hasara neden olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi. Ishikawa'da 464, Toyama'da 37, Niigata'da 34, Fukui'de 6 ve Gifu'da 1 olmak üzere en az 542 kişi yaralandı. Kendisinden haber alınmayan 222 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

68 BİN 200 HANEDE SU KESİNTİSİ SÜRÜYOR
Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki 14 şehir ve kasabadaki yaklaşık 68 bin 200 hanede su kesintileri devam ediyor. Yaklaşık 30 bin hanede elektrik kesintileri sürerken, 33 bin kişi kurulan 370 barınağa tahliye edildi. Yardım, arama - kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) ve polis ekiplerinin desteğiyle devam ediyor.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti, kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlenirken, deprem nedeniyle birçok yol ve yapıda maddi hasar meydana gelmişti.

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