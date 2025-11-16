Japonya’daki Sakurajima Yanardağı’nda patlama | Video 16.11.2025 | 12:04 Japonya'nın Kagoshima eyaletinde bulunan Sakurajima Yanardağı’nda meydana gelen patlamada ortaya çıkan volkanik kül ve duman bulutu, 4 bin 400 metre yüksekliğe ulaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima eyaletinde bulunan Sakurajima Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 00.57'de yanardağın Minamidake kraterinde patlama meydana geldi. Patlama sırasında ortaya çıkan volkanik kül ve duman bulutunun geçen yıl 18 Ekim'den bu yana ilk kez 4 bin metrenin üzerine çıkarak, 4 bin 400 metre yüksekliğe ulaştığı açıklandı. Kagoshima, Kumamoto ve Miyazaki eyaletlerinin bazı bölgelerinde kül yağışının görülebileceğini duyuran JMA, "Orta düzeyde kül yağışının beklendiği bölgelerde şemsiye veya maske kullanmak gibi önlemler alın ve yavaş araç sürdüğünüzden emin olun" uyarısında bulundu. Sakurajima Yanardağı ile ilgili uyarı seviyesinin değişmeden 5 üzerinden 3 olarak kaldığı belirtilirken, bölge sakinlerine yanardağ ve çevresine yaklaşmama çağrısı yapıldı.Kagoshima Valiliği ise, patlama nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelmediğini açıkladı.