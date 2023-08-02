Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video
Japonya’nın Okinawa eyaleti ve çevresinde etkili olan Khanun Tayfunu, 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 22 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Enerji sağlayıcı Okinawa Electric Power şirketi, eyaletteki yerleşimin yaklaşık yüzde 34'ünü oluşturan 212 bin 530 hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıklarken, Okinawa'nın kuzeyindeki Kagoshima eyaletine bağlı Amami adalarında ise 10 bin 30 evin elektriksiz kaldığı bildirildi.
ULAŞIMI FELÇ ETTİ
Khanun Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarlar Okinawa eyaletinde ulaşımı da felç etti. Japonya Ulaştırma Bakanlığı dün ve bugün gerçekleştirilmesi planlanan toplam 951 uçuşun iptal edildiğini açıklarken, 35 feribot seferinin de askıya alındığını aktardı.
ÇATILAR UÇTU, ARAÇLAR DEVRİLDİ
Şiddetli yağışlar sonucu Okinawa eyaletindeki birçok bölgede su baskınları yaşanırken, rüzgar nedeniyle bazı yapıların çatıları uçtu, araçlar devrildi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), rüzgar hızının Okinawa eyaletinde bugün saatte 234 kilometreyi bulabileceği uyarısı yaparken, tayfunun yarın sabaha kadar etkisini sürdüreceği açıklandı. Yerel yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri muhtemel su baskınları ve toprak kaymalarına karşı uyardı.
JMA, Khanun Tayfunu'nun dün öğle saatleri itibarıyla Okinawa'nın merkez şehri Naha'nın 200 kilometre güneydoğusunda deniz üzerinde batı-kuzeybatı yönüne ilerlediğini açıklamış, Okinawa'ya yaklaşan tayfunun şiddetli yağışlara ve rüzgarlara neden olacağı uyarısında bulunulmuştu. Birçok uçak seferi tedbir amaçlı iptal edilirken, binlerce kişiye tahliye çağrısı yapıldığı kamuoyuna yansımıştı.
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