Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi!

İngiltere'de dünyanın gündemine oturan ve her ayrıntısıyla kan donduran 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un cinayet davasının tüm detayları, gün yüzüne çıktı. Aylar boyunca babası ve üvey annesi tarafından işkencelere maruz bırakılan, aç kalan ve en sonunda üvey annesi tarafından başı duvara defalarca vurularak katledilen küçük çocuğa, tüm uyarı sinyallerine rağmen kimsenin yardım etmediği ortaya çıktı. Cani üvey annenin, küçük çocuk açlıktan ağlarken karşısında dondurma yediği görüntüler büyük tepki çekti.