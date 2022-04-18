Video Dünya Önce yayınladılar, sonra apar topar sildiler! Zelenskiy'in bu görüntüleri olay yarattı | Video
Önce yayınladılar, sonra apar topar sildiler! Zelenskiy'in bu görüntüleri olay yarattı | Video

Önce yayınladılar, sonra apar topar sildiler! Zelenskiy'in bu görüntüleri olay yarattı | Video

18.04.2022 | 13:36

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Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. savaşın ilk gününde beri Ukrayna lideri Zelenskiy, yayınladığı videolarda halkına sesleniyor. Bu görüntülerden biri ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Zelenskiy'nin makam odasında konuştuğu anlarda 'sarhoş olduğu' iddia edildi. Nitekim görüntülerde Zelenskiy'nin uykulu hali dikkat çekerken, sosyal medyada "Askerler savaşırken makamında alkol alıyor" yorumu yapıldı.

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