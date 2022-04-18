Önce yayınladılar, sonra apar topar sildiler! Zelenskiy'in bu görüntüleri olay yarattı | Video

Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. savaşın ilk gününde beri Ukrayna lideri Zelenskiy, yayınladığı videolarda halkına sesleniyor. Bu görüntülerden biri ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Zelenskiy'nin makam odasında konuştuğu anlarda 'sarhoş olduğu' iddia edildi. Nitekim görüntülerde Zelenskiy'nin uykulu hali dikkat çekerken, sosyal medyada "Askerler savaşırken makamında alkol alıyor" yorumu yapıldı.