Video Dünya Polonyalı yetkililer Varşova Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladı | Video
Polonyalı yetkililer Varşova Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladı | Video

Polonyalı yetkililer Varşova Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladı | Video

09.02.2023 | 15:57

Türkiye’de meydana gelen depremin ardından Polonyalı yetkililer ve vatandaşlar Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde bugün açılan taziye defterini imzaladı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından taziye dilekleri ve yardım gelmeye devam ediyor. Ülkelerin yardımlarının yanı sıra Türkiye'nin yurtdışı misyonlarında ise taziye defteri açılırken, ülkede yaşayan siviller büyükelçilik binalarının önüne hayatını kaybedenlerin anısına çiçek ve mum bırakıyor. Polonya halkı da başkent Varşova'daki Türk Büyükelçiliği'ne akın etti. Polonyalılar, Büyükelçilik binası önüne çiçek ve mum bıraktı. Resmi yetkililer ve vatandaşlar da Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde bugün açılan taziye defterini imzaladı.
Büyükelçilik binasına gelen Polonya Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Bürosu Başkanı, Devlet Sekreteri Marcin Przydacz, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Sekreteri Arkadiusz Mularczyk, Dışişleri Bakanlığında Başbakanlık Ofisi Genel Müdürü Marek Korowajczyk ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcısı Artur Harazim, taziye defterini Polonya Hükümeti adına imzaladı. Ardından Thomas Bagger taziye defterini Alman devleti adına imzaladı.

"TÜRKİYE'NİN YANINDA OLDUĞUNUZ İÇİN ŞÜKRAN DUYUYORUZ"
Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Polonyalı hükümet yetkililerine Türkiye'ye verdikleri destek, gönderdikleri yardımlar ve Türkiye'ye giden HUSAR kurtarma ekibi için teşekkür etti. Yetkililere acil ihtiyaç listesi ile ilgili bilgi verilirken, bu ihtiyaçların giderilmesi konusunda işbirliği sağlanması yönünde mutabakata varıldı.

"GÖRÜLMEMİŞ BÜYÜKLÜKTE BİR FELAKET"
Polonya hükümet yetkililerine depremle alakalı bilgi veren Büyükelçi Fırat, aynı gün içinde aynı bölgede iki kez üst üste 7 şiddetinin üstünde deprem gerçekleştiğini ve gerçekleşen depremlerin daha önce görülmemiş bir boyutta olduğunu aktardı. Artçı sarsıntılar devam ettiğini konusunda da bilgi veren Fırat, Polonyalı yetkililere artçı sarsıntıların bir yıl kadar daha sürebileceğini açıkladı.

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