Video Dünya Rusya’da evli kadınla basılan adamın pencereden atlayarak kaçma anı kamerada | Video

Rusya’da evli kadınla basılan adamın pencereden atlayarak kaçma anı kamerada | Video

Rusya’da evli kadınla basılan adamın pencereden atlayarak kaçma anı kamerada | Video
02.01.2021 | 13:53

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Rusya’nın Kuznetsk şehrinde kocasını aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu aldattığı sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçma anları ilginç görüntülere sahne oldu.

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Rusya'nın Kuznetsk kentinde pembe dizileri aratmayan bir olay yaşandı. Yerel medyaya göre, kocasını aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu aldattığı sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçmaya çalıştığı bildirildi.

GİZLİ KAÇIŞI GÖRGÜ TANIĞI DEŞİFRE ETTİ

Balkondan kaçmaya çalışırken sokakta toplanan kalabalık "gizli kaçışı"cep telefonuyla kayda aldığı videoyla deşifre etti. Yerel medya olayın "aldatma" olduğunu ifade ederken, videoda,aldattığı kadının kocasının eve girmesinin ardından panikle kaçmaya çalışan adam, aşağı sarkarak, alt kattaki mağazanın tentesine düştüğü görüldü. Görüntüde balkonda saklanan adamla birlikte iki kişinin yer alması ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyaya düşen olay, büyük yankı uyandırdı.

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