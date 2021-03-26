Son dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı: En az 50 yaralı | Video
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Mısır'ın Sohag kentinde iki tren çarpıştı. Sağlık Bakanlığı olayda en az 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın ardından en az 3 vagonun raydan çıktığı ifade edildi.