Suriye’de bombalı saldırı: 4 asker öldü, 9 asker yaralı | Video
Suriye’nin doğusundaki Deyrizor kırsalında Suriye Savunma Bakanlığı’na ait bir otobüse gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 9 asker de yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
