Video Dünya The Economist açıkladı "Dünyanın en pahalı şehri Tel Aviv" | Video
The Economist açıkladı

The Economist açıkladı "Dünyanın en pahalı şehri Tel Aviv" | Video

02.12.2021 | 11:18

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İsrail'in başkenti Tel Aviv, dünyanın en pahalı şehirleri listesinde Paris'i geride bırakarak zirveye adını yazdırdı.

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İngiltere merkezli "The Economist" dergisi araştırma birimi (EIU), dünyadaki 173 büyükşehirde mal ve hizmetlerin ABD doları cinsinden maliyetlerini inceleyerek hazırladığı raporu paylaştı. Raporda "artan enflasyon" ve "tedarik zincirindeki sorunların" küresel olarak fiyatları yukarı taşıdığı belirtildi. Bu kapsamda söz konusu büyükşehirlerde bu yıl hayat pahalılığında son 5 yılın en büyük artışı kaydedildi. En büyük fiyat artışının görüldüğü alan ise petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle ulaşım oldu.

TEL AVİV DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHRİ OLDU
Raporda, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in hayat pahalılığında 5. sıradan zirveye yükselerek "dünyanın en pahalı şehri" olduğu kaydedildi. Fransa'nın başkenti Paris'i ise bir sıra geriye düşerek Singapur ile ikinciliği paylaştı. İsrail'de gıda ile ulaşım fiyatlarında görülen artışın ve İsrail şekelinin yabancı para birimleri karşısında değer kazanması nedeniyle Tel Aviv'in 1. sıraya yükseldiğinin altı çizildi. Geçtiğimiz yıl Paris, Zürih ve Hong Kong birinciliği paylaşırken, Zürih bu yıl 3., Hong Kong 4. sırada yer aldı. Hong Kong'u listede New York, Cenevre, Kopenhag, Los Angeles ve Osaka izledi.
İran'ın başkenti Tahran ise ABD yaptırımlarının neden olduğu fiyat artışları ve kısıtlamalar nedeniyle 79. sıradan 29. sıraya çıktı ve listede en fazla yükselen şehir oldu.

Sıralamaların, korona virüs salgınının yol açtığı gelişmelere karşı değişken olmaya devam ettiği belirtildi. Raporda, "Covid-19 aşıları piyasaya sürüldükçe çoğu ekonomi şu anda toparlansa da büyükşehirlerde hala vaka sayılarında artışlar yaşanıyor ve yeniden kısıtlamalar getirilmesine yol açıyor. Bu, birçok şehirde mal arzını kesintiye uğratırken, kıtlığa ve daha yüksek fiyat artışlarına neden oluyor" denildi.

DÜNYANIN EN UCUZ KENTİ ŞAM
Suriye'nin başkenti Şam ise dünyanın yaşamak için en ucuz kenti olarak listedeki yerini korudu. En ucuz 2. kent Trablus, 3. Taşkent, 4. Tunus ve 5. ise Almatı oldu.

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