Video Ekonomi El Salvador’da Bitcoin yasal para birimi oldu | Video

El Salvador’da Bitcoin yasal para birimi oldu | Video

El Salvador’da Bitcoin yasal para birimi oldu | Video
07.09.2021 | 11:15

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El Salvador, kripto para birimi Bitcoin’in yasal para birimi haline getiren dünyadaki ilk ülke olurken, Bitcoin ülkede bugünden itibaren yasal para birimi olarak kullanılabilecek.

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Orta Amerika ülkesi El Salvador, Haziran ayında kripto para birimi Bitcoin'in ülkede yasal para birimi olarak kullanılmasını onaylamıştı. Bitcoin, ülkede bugünden itibaren yasal para birimi olarak kullanılmaya başlandı. El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi haline getiren ilk ülke olmasının yanı sıra bir kripto para birimini resmi olarak tanıyan ilk ülke de oldu. Söz konusu gelişme ile birlikte Bitcoin fiyatları yüzde 1.49 artarak, 52 bin 680 doların üzerine çıktı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele yaptığı açıklamada, beklentilerin yumuşatılması talebinde bulunarak, "Tüm yenilikler gibi, El Salvador'daki Bitcoin sürecinin de bir öğrenme eğrisi var. Geleceğe giden her yol böyledir, hiçbir şey 1 günde ya da 1 ayda elde edilemez" dedi.

TEŞVİK ETMEK İÇİN HERKESE 30 DOLAR DEĞERİNDE BİTCOİN VERİLECEK
Hükümet, Bitcoin'in yasal para birimi olarak kullanılmasına ilişkin hazırlıklar kapsamında kripto para biriminin dolara çevrilmesi ve komisyon olmadan geri çekilmesine izin verecek Chivo dijital cüzdanının ATM'lerini kurmuştu. Hükümet ayrıca, Bitcoin kullanımını teşvik etmek için Chivo Cüzdan aracılığıyla herkese 30 dolar değerinde Bitcoin verileceğini açıklamıştı. Dün 200 Bitcoin aldığı duyurulan ülkede şu anda yaklaşık 21 milyon dolar değerinde 400 Bitcoin bulunuyor.

Anketlere göre, Salvadorluların çoğunun hızlı yüksel Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanma konusunda şüpheleri var. Öte yandan Bitcoin, El Salvador'un resmi para birimi olan ABD doları ile birlikte kullanılacak. Vergi ödemeleri de Bitcoin ile yapılabilecek.
Başkan Bukele'nin öncülüğünde hazırlanan ve Kongre'de kabul edilen plan, Salvadorluların çoğunlukla ABD'den yapılan havale komisyonlarında 1 yılda harcanan 400 milyon dolardan tasarruf etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl, El Salvador'a yapılan havaleler yaklaşık 6 milyar doları bulurken, bu tutar gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 23'üne denk geliyor.

DÜNYA BANKASI'NDAN BİTCOİN REDDİ
El Salvador, Dünya Bankası'ndan Bitcoin'i ekonomisine entegre etme konusunda yardım talep etmişti. Şeffaflık noktasında endişelerini dile getiren Dünya Bankası ise El Savador'un talebini reddetmişti. Dünya Bankası'nın ret kararı, ülkenin Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul edeceği son tarihe kadar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalması anlamına geliyor.

Dünya Bankası'na yardım talebinde bulunan El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söylemişti. Görüşmelerin başarılı geçtiğini dile getiren Bakan Zelaya, IMF'nın Bitcoin'in uygulanmasına karşı olmadığını belirtmişti. Ancak IMF, El Salvador'un Bitcoin'i benimsemesiyle "makroekonomik, finansal ve yasal sorunlar" olabileceğini bildirmişti.

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