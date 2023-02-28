EYT SON DAKİKA: Meclis'te görüşmeler başladı! EYT ne zaman çıkacak? | Video
EYT son dakika haberleri...Meclis'te 21 gün aradan sonra görüşmeler başladı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu. EYT yasası öncesinde grup önerileri verilecek. Başkan Erdoğan'ın 'Bitirin' talimatı sonrası AK Parti milletvekilleri EYT düzenlemesi için yoğun mesai harcadı. Peki EYT ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlanacak? EYT şartları neler? 3600-5400 prim günü ile kısmi emeklilik nasıl olacak? EYT stajı konusunu da kapsayacak mı? İşte EYT'de son durum ile beraber tüm detaylar...
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