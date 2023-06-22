Gözler saat 14’te faiz kararında! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? | Video

Merkez Bankası Para Politikası kurulu bugün toplanıyor. MB faiz için ne diyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu..