Video Ekonomi Gözler saat 14’te faiz kararında! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? | Video
Gözler saat 14’te faiz kararında! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? | Video

Gözler saat 14’te faiz kararında! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? | Video

22.06.2023 | 10:19

Merkez Bankası Para Politikası kurulu bugün toplanıyor. MB faiz için ne diyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu..

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