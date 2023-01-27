SON DAKİKA: EYT pazartesi Meclis'te! AK Partili Emin Akbaşoğlu: "Detayları duyuracağız" | Video
EYT Son dakika haberi... Yaklaşık 5 milyon EYT'linin merakla beklediği haber geldi. EYT yasası için kanun teklifi Meclis'e geldi ve AK Parti grubunda imzaların büyük çoğunluğu atıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM'ye sunacaklarını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
01:16
SON DAKİKA: Sanayi doğalgazına indirim! | Video 27.01.2023 | 09:30
02:00
01:12
SON DAKİKA: Elektrik fiyatları düşecek! EPDK Başkanı açıkladı | Video 26.01.2023 | 15:17
06:29
23:08
Vatandaşın finansal sağlığını iyileştirecek 27.01.2023 | 08:02
01:30
12:55
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den borç yapılandırması açıklaması! | Video 24.01.2023 | 16:30
02:34
02:18
07:33
07:52
05:23
01:06
03:46
04:30
10:03
03:39
11:46
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? | Video 14.01.2023 | 09:37