SON DAKİKA: EYT pazartesi Meclis'te! AK Partili Emin Akbaşoğlu: "Detayları duyuracağız" | Video

EYT Son dakika haberi... Yaklaşık 5 milyon EYT'linin merakla beklediği haber geldi. EYT yasası için kanun teklifi Meclis'e geldi ve AK Parti grubunda imzaların büyük çoğunluğu atıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM'ye sunacaklarını açıkladı.