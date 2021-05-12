Video Fragman Kuruluş Osman 58. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 58. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 58. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
12.05.2021 | 11:14

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İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, 12 Mayıs Çarşamba saat 20.30’da heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 58’inci bölümünde Osman Bey, Malhun Hatun’la evlenme kararını açıklarken, Nikola, Osman Bey’in Moğollarla anlaşmasını bozmak için harekete geçiyor.

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İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 12 Mayıs Çarşamba saat 20.30'da heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 58'inci bölümünde Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını açıklarken, Nikola, Osman Bey'in Moğollarla anlaşmasını bozmak için harekete geçiyor.

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