Yalı Çapkını 13. Bölüm fragmanı izle: Ben kızımı kenar malı olsun diye yetiştirmedim! | VİDEO
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Yalı Çapkını 13. Bölüm fragmanı yayınlandı. Ferit’in fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine iki aile karşı karşıya gelir. Kazım’ın Halis Ağa’nın karşısına dikilmesi gerilimi tırmandırırken bu olaylara Halis Ağa’nın kalbi dayanmaz. Ferit ise çıkış yolunu kaçıp gitmekte bulur. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!
Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. Bir yandan Kazım'ın Halis Ağa'ya sert çıkışı ve Seyran'ı alıp götürmesi, diğer yandan Ferit'in ülkeyi terk etme kararı izleyicide merak uyandırdı. İşte Yalı Çapkını 13. Bölüm fragmanı izle ekranı.