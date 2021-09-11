11 Eylül saldırıları kurgu muydu? İşte 11 Eylül saldırılarının perde arkasındaki gerçekleri...

11 Eylül 2001'de ABD'de yaşanan tarihi olayların üzerinden 20 yıl geçti. ABD iki gökdelenin yıkıldığı olayı terör saldırısı olarak nitelendirse de, bazı kesimlerde saldırıların küresel bir operasyon olduğu inancı etkisini hiç kaybetmedi. Olayın üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala gizemin çözülememiş olması da farklı yorumları beraberinde getiriyor. Peki, 11 Eylül olayları bir kurgu muydu? Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, çarpıcı tespitlerde bulundu. Tanyeri, "7 numaralı bina uçak çarpmadan neden yıkıldı? 7 numaralı binada neler vardı?" dedi.