11 şehri yıkan asrın felaketi ve sonrasında neler yaşandı? | Video
Türkiye, geçen yıl 6 Şubat'ta "Asrın Felaketi" Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremde 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi de yaralandı. İşte Türkiye'yi sarsan depremde ve sonrasında yaşananlar.
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