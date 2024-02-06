11 şehri yıkan asrın felaketi ve sonrasında neler yaşandı? | Video

Türkiye, geçen yıl 6 Şubat'ta "Asrın Felaketi" Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremde 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi de yaralandı. İşte Türkiye'yi sarsan depremde ve sonrasında yaşananlar.