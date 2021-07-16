15 Temmuz'un kahramanları o geceyi anlatıyor! Şehit babasının izinden gitti! Personeliyle hainlere izin vermedi | Video

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Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er ve Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli gazi Kıdemli Başpolis Atilla Tetik, 15 Temmuz darbe girişimini bastırmak için yürütülen mücadele sırasında yaşadıklarını anlattı.