2024’ün son gününde düzenlenen “Kalkan-37” operasyonlarında 42 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 yılının son gününde düzenlenen “Kalkan-37” operasyonlarında 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere 42 göçmen kaçakçısının yakalandığını ve 380 bin 807 kişiye yapılan kimlik kontrollerinde 764 düzensiz göçmenin tespit edildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda mobil göç noktaları hakkında bilgi vererek, "81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında, GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancının durumunu; Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol ediyoruz. Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.
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