Video Haber 28 Şubat hükümlüsü 7 emekli general cezaevinde kalacak | Video
28 Şubat hükümlüsü 7 emekli general cezaevinde kalacak | Video

28 Şubat hükümlüsü 7 emekli general cezaevinde kalacak | Video

04.10.2021 | 16:16

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28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 7 eski generalin Adli Tıp raporu tamamlandı. Adli Tıp, 7 sanığın cezaevinde kalmasına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi.

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