30 yıllık emekli özel harekatçı yaşadığı çatışmaları anlattı! "Düşman içimizdeki FETÖ'cülerdi"| Video
30 yıl boyunda PÖH'te görev yapan ve ömrü çatışmalarla geçen emekli Polis Özel Harekatçı'nın YouTube'daki röportajı kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Çukur operasyonlarında FETÖ'cü komutanların kendilerini pusuya düşürüp ateş etmesinden, meskun mahal operasyonlarındaki şiddetli çatışmalara kadar daha birçok anılarını anlattığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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