Video Haber 4.5 şiddetinde deprem anı kamerada... Yaşanan panik böyle görüntülendi | Video
4.5 şiddetinde deprem anı kamerada... Yaşanan panik böyle görüntülendi | Video

4.5 şiddetinde deprem anı kamerada... Yaşanan panik böyle görüntülendi | Video

31.08.2022 | 17:37

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Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 4.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

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