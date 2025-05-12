47 yıl sonra fesih kararı alan PKK silahları nerede ve nasıl teslim edecek? | Video

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapılan kongrenin ardından sonuç bildirgesini açıkladı. Terör örgütü PKK, bildirgede terör örgütünün silah bıraktığını duyurdu. Peki 47 yıl sonra fesih kararı alan PKK silahları nerede ve nasıl teslim edecek? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.