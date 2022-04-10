Video Haber 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı | Video
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı | Video

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı | Video

10.04.2022 | 13:28

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Bodrum'dan startı verildi.

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun Bodrum'da startı verildi. Bodrum'dan başlayan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul'a kadar 1303 km sürecek. "Tour of Türkiye" kullanımı ile uluslararası tanıtım gücünü artıracak organizasyon, canlı yayınlanacak ve yerli-yabancı çok sayıda medya kuruluşunun haberleriyle tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşacak.

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışıyor. 7 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye'de 12 pro takım ve 6 kıta takımı mücadele ediyor. Bodrum'dan yola çıkan bisikletçiler, ilk gün 207 kilometre uzunluğundaki Bodrum-Kuşadası etabında pedal basmaya başladı.

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