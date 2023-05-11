7'li masa adına operasyon çeken KONDA'nın Kurucusu Tarhan Erdem'in oğlu Aydın Erdem 'Erdoğan gitsin' videosu çekmiş!

KONDA'nın kurucusu Tarhan Erdem'in kızı Ayşe Erdem, HDP İstanbul İl Eşbaşkanlığı yapmıştı Ayşe Erdem hala HDP ile çalışıyor. Erdem'in "Kararsızları HDP'li yapacağız" gibi demeçleri biliniyor. O dönem Ayşe Erdem ailesinin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Babam bana çok doğru bir iş yaptığımı hissettiriyor" demişti... Erdem'in oğlu Aydın Erdem ise "Erdoğan'ın gitmesini" istediğini açıkladığı video ile biliniyor. İşte o video...