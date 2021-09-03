ABD'de Ida Kasırgası dehşeti yaşanıyor; yollar kapandı, yardım çağrıları geldi! Can kaybı giderek artıyor | Video
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Bu sene tüm dünya doğal afetlerle boğuşurken, ABD'de etkisini gösteren Ida Kasırgası yaşamı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. New York'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, ülke genelindeki yoplam ölüm sayısı en az 28 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Pennsylvania'da şiddetli yağışların neden olduğu seller ve fırtına sonucu devrilen ağaçlar nedeniyle 376 yol ulaşıma kapandı. Ayrıca yerel basının geçtiği haberlere göre New Jersey'de sel sularının bastığı 2 evde patlama meydana geldi. ABD'li vatandaşlar yetkili birimlere binlerce yardım çağrısı bıraktı.