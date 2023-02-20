Video Haber AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Maalesef 41 bin 156 insanımız hayatını kaybetti" | Video
AFAD Başkanı Yunus Sezer:

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Maalesef 41 bin 156 insanımız hayatını kaybetti" | Video

20.02.2023 | 14:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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AFAD Başkanı Yunus Sezer, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili vuran iki büyük depreme ilişkin son gelişmeleri açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının Hatay'da yoğunluklu olarak sürdürüldüğünü belirten Sezer, "Arama kurtarma çalışmalarında illerimizde sona gelindi. Şu anda Hatay ağırlıklı bir çalışma devam ediyor. Orada 15 binada çalışmalar devam ediyor. Toplam vefat sayımız ise 41 bin 156'ye yükseldiğini üzüntüyle duyurmak durumundayız. Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşanmış durumda" ifadelerini kullandı.

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