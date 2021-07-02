Video Haber AK Parti İl Danışma Toplantısı’nda renkli anlar! Başkan Erdoğan’a “Tayyip dede” diye seslendi | Video

AK Parti İl Danışma Toplantısı’nda renkli anlar! Başkan Erdoğan’a “Tayyip dede” diye seslendi | Video

AK Parti İl Danışma Toplantısı’nda renkli anlar! Başkan Erdoğan’a “Tayyip dede” diye seslendi | Video
02.07.2021 | 18:33

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşması sırasında salonda renkli anlar yaşandı. Salonda bulunan çocuklardan birinin "Tayyip dede" olarak seslenmesi üzerine Erdoğan, "Efendim" diyerek yanıt verdi. Bu sırada salonda bulunanlar Başkan Erdoğan'a "Bir Şarkısın Sen" şarkısıyla sürpriz yaptı.

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