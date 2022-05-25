Video Haber AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Kılıçdaroğlu’na: Hodri meydan, çıkın karşımıza | Video
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Kılıçdaroğlu’na: Hodri meydan, çıkın karşımıza | Video

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Kılıçdaroğlu’na: Hodri meydan, çıkın karşımıza | Video

25.05.2022 | 17:38

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik mesnetsiz iftiralarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert cevap verdi. İl Başkanı Kabaktepe, “Milletine ve ülkesinin aydınlığına, gelişmişliğine meydan okuyup karanlık şarkısı söyleyenlere, bize meydan okuyanlara sesleniyorum: İşte meydan. Hadi, çıkın karşımıza. Hodri meydan” çağrısında bulundu.

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