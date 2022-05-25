AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den Kılıçdaroğlu’na: Hodri meydan, çıkın karşımıza | Video
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik mesnetsiz iftiralarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert cevap verdi. İl Başkanı Kabaktepe, “Milletine ve ülkesinin aydınlığına, gelişmişliğine meydan okuyup karanlık şarkısı söyleyenlere, bize meydan okuyanlara sesleniyorum: İşte meydan. Hadi, çıkın karşımıza. Hodri meydan” çağrısında bulundu.