AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaştı! Eylül ayında 14 proje hayata geçirildi | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 1 ayda hayata geçirilen projelere yer verdi. Çelik'in yaptığı paylaşımda eylül ayında 14 yatırım Türkiye'ye kazandırıldığı görüldü. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiği Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olması da paylaşımda yer aldı.