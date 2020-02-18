Video Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Moskova'da önemli açıklamalar | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Moskova'da önemli açıklamalar | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Moskova'da önemli açıklamalar | Video
18.02.2020 | 14:50

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Moskova'da Türk-Rus heyetleri arasında yapılan İdlib görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Çelik: Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat sürdü. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı:

AİHM YUNANİSTAN'I DEFALARCA MAHKUM ETTİ

"Bugün 55 milletvekili arkadaşımız katıldı, önümüzdeki hafta devam edecek. Çeşitli illerden arkadaşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri oldu. Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın vahim bir açıklaması var. Müslüman Türk azınlıın tarihsel kimliğini reddeden bir açıklama. Bu yaklaşımlar konusunda AİHM Yunanistan'ı defalarca mahkum etti. Yunanistan bir AB üyesi olmasına rağmen Batı Trakya yaklaşımını değiştirmiyor. Hiç kimsenin tarihsel kimliği değiştirmeye gücü yetmez. Bu yaklaşımı vahim ve ırkçı bir yaklaşım olarak görüyoruz. Müslüman Türk azınlık Yunan demokrasisi için bir zenginliktir. Demokratik ortama katkı verdikleri her zaman görülmüştür.

YAKIN ZAMANDA ÇİN'E RESMİ BİR HEYET ZİYARETTE BULUNACAK

Çin'de Uygur Türkleri ile ilgili olarak çok sayıda olumsuz haber yansıyor. Bu haberlerden kaygı ve üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz. Yakın zamanda Çin'e resmi bir heyet ziyarette bulunacak. Bu ziyaretin şeffaf olmasını ve istediğimiz yerlerin ziyarete açılması gerektiğini ifade ediyoruz.

İki gün üst üste bu görüşme yapıldı. Türkiye'nin tezleri iletildi. Rejim önceki sınırlarına çekilmezse askeri hazırlıkları yaptığımız karşı tarafa iletildi. İnsani felaketin önlenmesi için zorunlu bir yaklaşım. Bu iletildi. Heyet döndüğümüz zaman kapsamlı bir rapor verecek."

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