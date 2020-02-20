Altuğ Verdi soruşturmasında 6 gözaltı! | Video
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda operasyon genişliyor. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
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