Video Haber Altuğ Verdi soruşturmasında 6 gözaltı! | Video

Altuğ Verdi soruşturmasında 6 gözaltı! | Video

Altuğ Verdi soruşturmasında 6 gözaltı! | Video
20.02.2020 | 12:01

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda operasyon genişliyor. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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