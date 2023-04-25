Video Haber Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor: Seyahat süresi 2 saate inecek | Video
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor: Seyahat süresi 2 saate inecek | Video

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor: Seyahat süresi 2 saate inecek | Video

25.04.2023 | 22:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile yarın (26 Nisan) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolculuğa çıkacaklarını belirterek, hatla Ankara-Sivas arasını 12 saatten 2 saate, Ankara-Yozgat arasını 1 saate indirdiklerini söyledi.

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