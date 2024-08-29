Video Haber Artvin'de 'Narkoçelik-36' operasyonu: 502 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Artvin'de 'Narkoçelik-36' operasyonu: 502 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Artvin'de 'Narkoçelik-36' operasyonu: 502 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

29.08.2024 | 08:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin’de uyuşturucuya yönelik düzenlenen “Narkoçelik-36” operasyonlarında 502 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin'in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "Narkoçelik-36" operasyonu yapıldı. Operasyon sonucu 502 kilogram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.
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