Video Haber Aşısızlar, PCR test laboratuvarlarının yükünü artırıyor | Video

Aşısızlar, PCR test laboratuvarlarının yükünü artırıyor | Video

Aşısızlar, PCR test laboratuvarlarının yükünü artırıyor | Video
09.09.2021 | 17:47

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Doç. Dr. Ümmü Gül Erdem, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği PCR testi genelgesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genelgesinin ardından aşısızlardan dolayı PCR testlerinde iki kat artış olduğunu söyledi.

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