Aşısızlar, PCR test laboratuvarlarının yükünü artırıyor | Video

Doç. Dr. Ümmü Gül Erdem, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği PCR testi genelgesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genelgesinin ardından aşısızlardan dolayı PCR testlerinde iki kat artış olduğunu söyledi.