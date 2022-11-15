Video Haber Avusturya'da iklim aktivistleri, ressam Klimt'in tablosuna siyah boya fırlattı | Video
Avusturya'da iklim aktivistleri, ressam Klimt'in tablosuna siyah boya fırlattı | Video

Avusturya'da iklim aktivistleri, ressam Klimt'in tablosuna siyah boya fırlattı | Video

15.11.2022 | 18:26

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Avusturya'da iklim aktivistleri, ressam Gustav Klimt'in Leopold Müzesi'ndeki “Ölüm ve Yaşam” tablosuna siyah boya döktü.

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