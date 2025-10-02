Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi | Video
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Danimarka’nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilen 7. Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.
TRIPP PROJESİ ELE ALINDI
Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle düzenlenen Washington Barış Zirvesi'nde elde edilen anlaşmaların önemine değinildi. Liderler, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın daha da pekiştirilmesi yönünde çaba göstermeye hazır olduklarını bir kez daha teyit ettiler. Aliyev ve Paşinyan, bölgede ulaşım iletişimlerinin faydalarını belirterek, Azerbaycan topraklarında altyapının geliştirilmesiyle ilgili mevcut çalışmaların gidişatı ve Ermenistan topraklarında Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolu (TRIPP) projesini ele aldılar. Washington Bildirgesi'nin uygulanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan taraflar bu bağlamda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Minsk süreci ve onunla bağlantılı yapıların kaldırılmasıyla ilgili oybirliğiyle alınan kararı memnuniyetle karşıladılar. Görüşmede taraflar, güven artırıcı önlemlerin bundan sonra da hayata geçirilmesinin önemine değinerek, bundan sonrada temasları sürdürme konusunda mutabakata vardılar.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
03:22
11:43
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 02.10.2025 | 09:14
00:45
04:32
06:10
Sumud Filosu'nda saldırı alarmı 01.10.2025 | 20:55
03:05
Vize engeli değil, vicdansızlık! 01.10.2025 | 20:14
00:14
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve DEM Parti Eş Başkanları ile görüştü | Video 01.10.2025 | 16:03
45:50
Başkan Erdoğan'dan TBMM'de flaş açıklamalar | Video 01.10.2025 | 15:26
18:05
06:45
Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı: "Gazze'de insanlık kazanacak!" | Video 01.10.2025 | 09:58
14:59
SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video 01.10.2025 | 09:30
03:02
00:56
09:29
Bakan Kurum'dan 'sosyal konut' paylaşımı | Video 30.09.2025 | 14:41
04:16
Piyasalarda "gümüş" rüzgarı! Gümüş, altın ve doları nasıl solladı? | Video 30.09.2025 | 12:04
12:56
03:33
ABD'de kiliseye silahlı saldırı! 28.09.2025 | 19:31
02:18
CHP kongresinde kavga kamerada: Tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 27.09.2025 | 16:32
28:26
Başkan Erdoğan: "Sumud Filosu'na selam gönderiyoruz" | Video 27.09.2025 | 16:21