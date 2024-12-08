Azerbaycan'da Koç'a yoğun ilgi: Ardahan ile Bakü arasındaki bağlar güçleniyor

Azerbaycan Meclisi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bakü'de bulunan AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Azerbaycan basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Koç, Ardahan ile Azerbaycan arasındaki ticaret, eğitim ve kültürel işbirliğini güçlendirmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Hem eğitimde hem de turizmde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesi bekleniyor.