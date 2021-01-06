Azerbaycan'ın Ermenistan'ın S-300'lerini vurma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda, Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiği anlar yayınlandı.
Azerbaycan'ın zaferiyle sona eren 44 günlük Karabağ savaşında, özellikle insansız hava araçlarının oynadığı rol, geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Türk üretimi Bayraktar TB2'nin savaşın kaderini değiştirmesiyle Rusya ve tüm Batılı ülkeler gözlerini yeni SİHA teknolojisine çevirdi. Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiğini gösteren görüntüler Ermenistan medyası tarafından yayınlandı. Kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.