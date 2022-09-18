Bakan Adil Karaismailoğlu, Bodrum’da denizcilerle bir araya geldi | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizcilerle bir araya geldi, sorunları ve talepleri dinledi.

Muğla'ya gelen Bakan Adil Karaismailoğlu, Belediye Meydanında çiçeklerle karşılandı. Bodrum Denizciler Derneğindeki toplantıya Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan ile denizciler katıldı.

Toplantıda denizcilerin sorun ve talepleri dinlendi. Bodrum'daki denizciler, ilçedeki tekne bağlama sorununa dikkati çekerek İçmeler bölgesine yapılması planlanan liman için destek istedi. Toplantı sonunda Bakan Karaismailoğlu'na Bodrum'a özgü hediyeler takdim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bodrum Liman Başkanlığını da ziyaret etti.