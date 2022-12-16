Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
19:47
04:11
Bakan Dönmez: "Bugün, 7 uluslararası boru hattına sahibiz" | Video 16.12.2022 | 15:42
01:02
05:10
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tutuklandı | Video 16.12.2022 | 09:21
02:55
Diyarbakır Valisi'nden terör saldırısı hakkında ilk açıklama | Video 16.12.2022 | 08:59
01:32
01:07
00:14
00:14
02:58
“Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak tüm dünyada kutlanacak" | Video 15.12.2022 | 16:13
04:18
Mahmut Övür | Başörtüsü Altı'lı Masayı sarsıyor 15.12.2022 | 16:20
03:37
Mehmet Barlas | İmamoğlu'na verilen ceza, siyaseti nasıl etkiler? | Video 15.12.2022 | 16:16
02:11
02:19
04:04
00:45
10:11
00:37
11:09
Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: "Artık sabır bitti" | Video 15.12.2022 | 13:16
00:35
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı | Video 15.12.2022 | 11:43
Avrupa'nın en büyük gaz deposu Silivri'de açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.