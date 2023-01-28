Video Haber Bakan Kirişci, türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı | Video
Bakan Kirişci, türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı | Video

Bakan Kirişci, türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı | Video

28.01.2023 | 14:56

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvanlarını otlatırken okuduğu türkülerle sosyal medyada beğeni toplayan Sivaslı çiftçi Tarık Kara’yı (35) makamında ağırladı. Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyündeki aile işletmesinde, bitkisel ve hayvansal üretim yapan Kara’nın, hayvanlarını otlatırken yanık sesiyle söylediği türküler, sosyal medyada ilgi görüyor. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yedi kuşaktır çobanlık yapan bir aileden gelen evli ve 2 çocuk babası Kara’yı makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti. Aile işletmesinde ağabeyi ile hem küçükbaş hayvancılık hem de bitkisel üretim yapan Kara'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Kirişci, çobanlığın 'peygamber mesleği' olduğunu hatırlattı. Çobanlığın kendilerine atadan, dededen gelen meslek olduğunu ifade eden Kara ile tarım ve hayvancılık üzerine sohbet eden Bakan Kirişci, bakanlık olarak kendisi gibi bu mesleğe gönül vermiş fedakar yetiştiricilerin her daim yanında olacaklarını ve destekleyeceklerini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kirişci, türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara’yı makamında ağırladı | Video 03:52
Bakan Kirişci, türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı | Video 28.01.2023 | 14:56
Parayla anket yaptırdı, kendini birinci seçtirdi! İşte CHP’li belediye başkanının kurgu anket oyunu! | Video 02:04
Parayla anket yaptırdı, kendini birinci seçtirdi! İşte CHP’li belediye başkanının kurgu anket oyunu! | Video 28.01.2023 | 13:53
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan İsveç’teki alçak provokasyona sert tepki: İslam düşmanlığının somut göstergesi 03:38
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki: "İslam düşmanlığının somut göstergesi" 28.01.2023 | 12:16
Gençler talep etti; Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı | Video 03:06
Gençler talep etti; Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı | Video 28.01.2023 | 11:34
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor | Video 03:38
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor | Video 28.01.2023 | 10:35
Alevler yükselince büyük panik yaşandı | Video 00:23
Alevler yükselince büyük panik yaşandı | Video 28.01.2023 | 00:02
Rusya’da ağır yaralanan Türk öğrenci tedavi için Türkiye’ye getirildi | Video 06:06
Rusya'da ağır yaralanan Türk öğrenci tedavi için Türkiye’ye getirildi | Video 27.01.2023 | 23:42
Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video 02:10
Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video 27.01.2023 | 23:28
Kudüs’te sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı | Video 02:15
Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı | Video 27.01.2023 | 22:55
Alanya’da orman yangını çıktı! 3 ayrı noktada çıkan yangına müdahale edilemiyor | Video 00:10
Alanya’da orman yangını çıktı! 3 ayrı noktada çıkan yangına müdahale edilemiyor | Video 27.01.2023 | 22:09
Türkiye ‘Ateş Kuşları’nı konuştu! Ateş Kuşları yeniden sokağa döndü: “Bizim evimiz beşimizin olduğu her yer” | Video 02:47
Türkiye ‘Ateş Kuşları’nı konuştu! Ateş Kuşları yeniden sokağa döndü: “Bizim evimiz beşimizin olduğu her yer” | Video 27.01.2023 | 21:59
Çekya’da halk devlet başkanını seçiyor | Video 01:49
Çekya'da halk devlet başkanını seçiyor | Video 27.01.2023 | 18:30
KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok’un kardeşi tutuklandı | Video 00:55
KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok’un kardeşi tutuklandı | Video 27.01.2023 | 18:26
’Yeter söz milletindir’ sloganı! Başkan Erdoğan: CHP bizi taklit ediyor | Video 01:52
'Yeter söz milletindir' sloganı! Başkan Erdoğan: CHP bizi taklit ediyor | Video 27.01.2023 | 17:56
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Balıkesir’de Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 48:49
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Balıkesir’de Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 27.01.2023 | 17:23
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: EYT’yi pazartesi günü Meclis’e sunacağız | Video 00:26
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "EYT'yi pazartesi günü Meclis'e sunacağız" | Video 27.01.2023 | 15:29
Son Dakika: Söğüt Altın Madeni açıldı! Başkan Erdoğan: Altın üretimi 2022 yılında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı 19:14
Son Dakika: Söğüt Altın Madeni açıldı! Başkan Erdoğan: Altın üretimi 2022 yılında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı 27.01.2023 | 15:27
Başkan Erdoğan, Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii’nde kıldı | Video 02:34
Başkan Erdoğan, Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii’nde kıldı | Video 27.01.2023 | 14:39
SON DAKİKA: EYT pazartesi Meclis’te! AK Partili Emin Akbaşoğlu: Detayları duyuracağız | Video 01:42
SON DAKİKA: EYT pazartesi Meclis'te! AK Partili Emin Akbaşoğlu: "Detayları duyuracağız" | Video 27.01.2023 | 14:13
Tele 1’de skandal sözler! YSK Başkanı Ahmet Yener’in imam hatipli olması Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ı rahatsız etti 02:07
Tele 1'de skandal sözler! YSK Başkanı Ahmet Yener'in imam hatipli olması Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ı rahatsız etti 27.01.2023 | 13:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA