Bakan Kirişci, türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı | Video

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvanlarını otlatırken okuduğu türkülerle sosyal medyada beğeni toplayan Sivaslı çiftçi Tarık Kara’yı (35) makamında ağırladı. Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyündeki aile işletmesinde, bitkisel ve hayvansal üretim yapan Kara’nın, hayvanlarını otlatırken yanık sesiyle söylediği türküler, sosyal medyada ilgi görüyor. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yedi kuşaktır çobanlık yapan bir aileden gelen evli ve 2 çocuk babası Kara’yı makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti. Aile işletmesinde ağabeyi ile hem küçükbaş hayvancılık hem de bitkisel üretim yapan Kara'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Kirişci, çobanlığın 'peygamber mesleği' olduğunu hatırlattı. Çobanlığın kendilerine atadan, dededen gelen meslek olduğunu ifade eden Kara ile tarım ve hayvancılık üzerine sohbet eden Bakan Kirişci, bakanlık olarak kendisi gibi bu mesleğe gönül vermiş fedakar yetiştiricilerin her daim yanında olacaklarını ve destekleyeceklerini söyledi.