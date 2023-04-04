Video Haber Bakan Kurum: “Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin yapım sürecini başlattık” | Video
Bakan Kurum: “Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin yapım sürecini başlattık” | Video

Bakan Kurum: “Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin yapım sürecini başlattık” | Video

04.04.2023 | 12:04

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı sadece ev değil; ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı. Deprem bölgesine yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400’ünün yapım sürecini başlattık” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde aralarında kalıcı konut ve köy evlerinin de bulunduğu 70 bin konutun yapım sürecini sürdürüyor.

Depremden etkilenen köy halkının, kalıcı konutlarına kavuşması için toplamda 143 bin köy evi inşa çalışmalarını sürdüren Bakanlık, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta 653 köyde 13 bin 400 köy evinin inşa sürecine başladı.

"KÖY EVLERİ BÖLGESEL OLARAK KÖY HALKININ FARKLI İHTİYAÇLARINA GÖRE 5 FARKLI TİP OLARAK TASARLANDI"
Köy evleri projeleri bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı. Bakanlık açıklamasında, konutların tüm tip planları ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tipler 3+1 oda sayısında daire planlaması yapıldığı belirtildi.

Bakanlık tarafından, hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alan vatandaşlar için de köy evlerinde çalışmalar yürüterek ahırlar yapılacağını ifade edildi. Ahır tipleri brüt 85 metrekare, net 78 metrekare olarak planlandı.

Bakanlık açıklamasında, köy evleri planlama sürecinin sosyal donatılarıyla birlikte yapıldığı belirtilirken tüm köylerde oyun grubu, 100 hanenin üstü olan köylerde ise köy konağı ile cami veya cem evi planlaması yapılarak projeler hazırlandığını duyuruldu.

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