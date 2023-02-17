Bakan Kurum duyurdu: "Konteynerlerimiz kuruldu, geçici yapılarımız hızla yükseliyor" | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde, TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce, depremin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine, 32 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanları için çalışmalar başlatıldı. Bakan Kurum çalışmaların ilerleyişini gösteren bu videoyu paylaştı.
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