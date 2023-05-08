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Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Gençlerimizle, onların fikirleriyle 2053’e hazırlanıyoruz" | Video

08.05.2023 | 16:45

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar’da ‘Gençlik Buluşması’ programında gençlerle bir araya geldi. Bakan Kurum, "Bizim 208 iklim elçimiz var. Her üniversitemizden bir tane elçimiz var. Ve burada gençlerimizle onların fikirleriyle 2053’e hazırlanıyoruz" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da 'Gençlik Buluşması' programında gençlerle bir araya geldi. Bakan Murat Kurum'a yoğun ilgi gösteren gençler hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Kurum'a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

"ÜLKENİN GELECEĞİNE DAİR BU YATIRIMLARI YAPABİLMEK, PLANLAMAK ÇOK ÖNEMLİDİR"
'Gençlik Buluşması' programında konuşan Bakan Kurum, "Gençlerimizle her zaman bir araya geliyoruz. Hem sahada hem de böyle toplantılarda onlarla görüşüyoruz. Onların fikirlerini, önerilerini alıyoruz ve aslında en çok merak ettikleri de gelecek. Çünkü onlar, bugün 18, 20, 25, 30 yaşında. Bundan sonraki süreci merak ediyorlar. Kendi hayatlarını kuracakları işlerini mutlu, güzel, yeşilin arttığı, mavinin korunduğu bir gelecek hayal ediyorlar. Benim gördüğüm o. Ve en çok da buna ilişkin soruları, fikirleri, önerileri var. Teknolojiyi takip ediyorlar ve önümüzdeki süreçte ülkemizin bu alanda nerede olacağını merak ediyorlar. Bu yüzden biz de Teknofest gençliği diyoruz. Çünkü Teknofest'te 6 yıldır Türkiye'nin, dünyanın en büyük teknoloji, sanayi, uzay alanlarında önemli bir fuarını Türkiye'de, İstanbul'da hatta diğer illerimizde düzenliyoruz. Gençler geleceği merak ediyor. Şu an iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuzu da biliyorlar. Ve bu manada da 'acaba İstanbul'da, Üsküdar'da, diğer illerimizde nasıl bir gelecek olacağını merak ediyorlar. İklim krizinin etkileriyle şu an yaşadığımız afetler, yangınlar, bunların sayısı sıklığı, şiddeti her geçen gün de artıyor. Gençlerimiz bu manada geleceklerine, ülkemizin geleceğine sahip çıkmak adına neler yapıldığını merak ediyorlar. Bu manada da aslında onlarla yol yürüyoruz. Bizim 208 iklim elçimiz var. Her üniversitemizden bir tane elçimiz var. Ve burada gençlerimizle onların fikirleriyle 2053'e hazırlanıyoruz. Ülkenin geleceğine dair bu yatırımları yapabilmek, planlamak çok önemlidir. İstiyoruz ki ülkemiz her alanda kendine yetsin. Kendi uçağını üretsin, İHA'sını, SİHA'sını versin. Otomobilini üretsin. Savunma sanayinde güçlü olsun. Bugün enerji krizinden dolayı, Rusya-Ukrayna savaşlarıyla tüm dünya, Avrupa, Amerika etkilendi. Herkes etkilendi. Dolayısıyla kendi alanında enerjide yetebilmek çok önemli. İlk nükleer santralimiz ünitesi açıldı. Sadece 10 santral, ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak'' dedi.

"BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞLERİ DURDURMAKTAN ÖTEYE GEÇEMEMİŞLER"
Buluşmada Bakan Murat Kurum'a "Dediniz ki o gün geldiğinde liyakatsizlik kaybedecek ehliyet kazanacak. Türkiye'nin üstünde oyun oynayanlar kaybedecek ve eser siyaseti kazanacak. Sayılı günler kaldı. Özellikle seçimde 'şu eser bizim için çok daha önemli seçimi kazanmamızda çok büyük bir artı olacak' dediğiniz eser var mı?" sorusu üzerine Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızla 21 yıldır ekibiyle bu ülke için bir hayal kuruldu ve bu hayal teker teker gerçekleştirilebilmek için elinden geleni yaptı. Her zorlukta milletimizin yanındaydık. 21 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanımız bu emaneti en güzel şekilde liyakatli kadrolarla eğitimden sağlığa, sanattan, spora, çevreden şehirciliğe kadar her alanda devrim niteliğinde yatırımlar yaptık. Burada önemli bir şey var değerli arkadaşlar. Niye ehliyetsizlik kazanacak? Niye liyakatsizlik kaybedecek? Bakıyorsunuz seçim meydanlarında gençler, vatandaşlarımız için sözler veriliyor. Öyle değil mi? Bir genç burada bir şey dinliyorsa eğer yapılıp yapılmadığına bakar. Bu işte samimiyetin olup olmadığını kontrol eder. Ya buna inanıyorsa eğer destek vermeli. Bundan 4 yıl önceki yerel seçimlerde bugünkü muhalefet partisi birçok vaat verdi. Söz verdi. Ama bu sözlerin, bugün görüyoruz ki hiçbiri tutulmamış. Bizim yaptığımız işleri durdurmaktan öteye geçememişler. Ya biz çocuklarımız için bahçeler yaptık, fidanlar diktik söktüler. Yeşil alan dediler. Hani nerede bu yeşil alanlar? Bakın ben göğsümü gere gere söylüyorum. 73 milyon metrekare alan kazandırdık. En büyüğünü İstanbul Atatürk Havalimanı'na kazandırdık. Bu millet geleceğiyle ilgili bir hayal kurmuş. Bu hayalin gerçekleşmesini bekliyor. O yüzden diyoruz Eser diyoruz. Eser siyaseti kazanacak diyoruz" ifadelerini kullandı.

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