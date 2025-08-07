Bakan Kurum’dan Bakırcılar Çarşısı’nda ‘24 saat mesai’ paylaşımı | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müteahhitleri daha fazla personel ile 7/24 vardiya esasıyla çalışmaları için uyardığı Malatya Bakırcılar Çarşısı şantiyesinden yeni görüntüler paylaştı. Mesajında, “Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?” ifadesini kullanan Bakan Kurum, şantiyede gece ve gündüz devam eden inşa çalışmalarının görüntülerine yer verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:16
Bakan Kurum’dan Bakırcılar Çarşısı’nda ‘24 saat mesai’ paylaşımı | Video 07.08.2025 | 10:52
01:39
Suç örgütünden Özgür Özel'e VIP makam aracı! | Video 07.08.2025 | 09:26
55:47
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan A Haber'de önemli açıklamalar 06.08.2025 | 22:53
04:19
25:30
Başkan Erdoğan: "Kültür mirasımızı koruyacağız" | Video 06.08.2025 | 15:26
00:57
AKINCI'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet | Video 06.08.2025 | 13:12
05:57
Sahte diploma ve e-imza soruşturmasında son durum ne? | Video 06.08.2025 | 09:44
00:26
00:17
Sırp bakan, canlı yayında beyin kanaması geçirdi 05.08.2025 | 22:08
03:52
Bercan Tutar | Her iki krizin de kazananı Türkiye 05.08.2025 | 16:37
03:05
Hilal Kaplan | Nazi Street Journal 05.08.2025 | 16:32
04:10
Okan Müderrisoğlu | Devlet-Vatandaş ilişkilerine dikkat! 05.08.2025 | 16:30
04:22
Salih Tuna | Proto-İsrail’in Türkiye’deki adamları kim? 05.08.2025 | 16:27
05:23
Mahmut Övür | Sahte diplomada FETÖ şüphesi 05.08.2025 | 16:16
01:31
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi | Video 05.08.2025 | 15:36
03:38
Datça’da hayvanseverler CHP'li Başkan Kurt’u istifaya davet etti | Video 05.08.2025 | 13:22
08:20
Türkiye ile Suriye arasında JETCO Anlaşması imzalandı | Video 05.08.2025 | 14:45
04:48
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar kamerada | Video 05.08.2025 | 13:37
19:12