Bakan Kurum’dan Bakırcılar Çarşısı’nda ‘24 saat mesai’ paylaşımı | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müteahhitleri daha fazla personel ile 7/24 vardiya esasıyla çalışmaları için uyardığı Malatya Bakırcılar Çarşısı şantiyesinden yeni görüntüler paylaştı. Mesajında, “Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?” ifadesini kullanan Bakan Kurum, şantiyede gece ve gündüz devam eden inşa çalışmalarının görüntülerine yer verdi.