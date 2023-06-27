Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini belirterek, “Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz” dedi. Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili de açıklama yapan Bakan Şimşek, stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını kaydetti.
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