Bakan Yerlikaya duyurmuştu: Ordu’da yakalanan tefeciler adliyeye sevk edildi | Video
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde 56 ilde mali suçlara yönelik yapılan operasyon kapsamında Ordu’da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ordu'da ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 'tefecilik' suçundan E.G. (59) ve M.K.(57) şüpheli şahıslar yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 milimetre fişek, 1 adet borç-alacak ilişkilerine ait defter, 2 adet borç-alacak ilişkilerine ait not kâğıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınarak haklarında tefecilik suçundan adli işlem başlatılan E.G. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRAN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ VE ÇETELERİ ÇÖKERTİP, TEK TEK KAFESİN İÇİNE KOYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyon hakkında bilgiler paylaşarak, "56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KAFES-49' operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız" ifadelerine yer vermişti.
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